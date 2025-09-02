مسجد جامع ساوه با قدمت هزار و ۱۰۰ ساله و بازار تاریخی اراک با دارا بودن ویژگی‌های هنری و تاریخی در مرحله ثبت جهانی هستند.

پس از قنات ابراهیم آباد، کاروانسرای باغ شیخ و مسیر راه آهن؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دو اثر تاریخی استان ثبت جهانی خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: مسجد جامع ساوه و بازار تاریخی اراک به عنوان دو اثر تاریخی ویژه استان در مرحله ثبت جهانی قرار دارند.

مرادی افزود: مسجد جامع ساوه با قدمت هزار و ۱۰۰ ساله و بازار تاریخی اراک بدلیل سبک طراحی و هنر معماری دو اثر دارای ویژگی‌های مختلف هنری و تاریخی هستند که مراحل ثبت جهانی آنها که از مدتی پیش آغاز شده در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان این را هم گفت که پیش از این قنات ابراهیم آباد، کاروانسرای باغ شیخ و مسیر عبوری راه آهن شمال به جنوب کشور در محدوده استان مرکزی به ثبت جهانی رسیده است.

مسجد جامع ساوه و بازار تاریخی اراک در مرحله ثبت جهانی

