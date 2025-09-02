بررسی ۱۲ درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از بررسی ۱۲ درخواست تغییر کاربری در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و این کمیسیون با بررسی دقیق و کارشناسانه، از هرگونه تغییر غیرمجاز در مالکیت یا کاربری اراضی جلوگیری میکند.
نامدار صیادی افزود: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون، نقش بسزایی در پیشگیری از بروز دعاوی حقوقی و همچنین تسهیل در فرآیند صدور اسناد اراضی زراعی دارد.
وی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی، و مقابله با تغییرات غیرمجاز کاربری، از اولویتهای اصلی این کمیسیون است و تصمیمات آن، ضمن تأمین امنیت حقوقی مالکین واقعی، مانع از بروز تخلفات گسترده در حوزه زمین میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خاطر نشان کرد: اطلاعرسانی دقیق، اجرای قانون و تعامل بین دستگاهها، سه ضلع مهم در مسیر حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و نابودی آنهاست.
نامدار صیادی ادامه داد: ۱۲ پرونده از شهرستانهای خرمآباد، سلسله، بروجرد، دلفان، دورود در این جلسه با تأکید بر حفظ کاربری اراضی و تقویت زنجیرههای تولید و امنیت غذایی بررسی و تعیین تکلیف شد.