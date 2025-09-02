به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر تولید غذا، از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است و این کمیسیون با بررسی دقیق و کارشناسانه، از هرگونه تغییر غیرمجاز در مالکیت یا کاربری اراضی جلوگیری می‌کند.

نامدار صیادی افزود: برگزاری مستمر و منظم جلسات کمیسیون، نقش بسزایی در پیشگیری از بروز دعاوی حقوقی و همچنین تسهیل در فرآیند صدور اسناد اراضی زراعی دارد.

وی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی، و مقابله با تغییرات غیرمجاز کاربری، از اولویت‌های اصلی این کمیسیون است و تصمیمات آن، ضمن تأمین امنیت حقوقی مالکین واقعی، مانع از بروز تخلفات گسترده در حوزه زمین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان خاطر نشان کرد: اطلاع‌رسانی دقیق، اجرای قانون و تعامل بین دستگاه‌ها، سه ضلع مهم در مسیر حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن و نابودی آنهاست.

نامدار صیادی ادامه داد: ۱۲ پرونده از شهرستان‌های خرم‌آباد، سلسله، بروجرد، دلفان، دورود در این جلسه با تأکید بر حفظ کاربری اراضی و تقویت زنجیره‌های تولید و امنیت غذایی بررسی و تعیین تکلیف شد.