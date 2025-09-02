به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، فرمانده انتظامی سقز در توضیح ماجرا گفت: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز پس از از اعلام نیرو‌های امدادی در خصوص وقوع آتش سوزی در یک باب منزل مسکونی در محله بهارستان، مشخص شد خانم جوانی حدودا ۳۵ ساله و متأهل در منزل شخصی خود در اثر آتش سوزی جان خود را از دست داده است.

سرهنگ پیروزی اظهار داشت:پس از تحقیقات اولیه مشخص شد شخص مورد نظر به آتش کشیده شده است، بنابراین بررسی بیشتر در دستور کار قرار گرفت.

بعد از دوساعت تحقیقات پلیسی، متهم (همسر متوفی) دستگیر و در اعترافات اولیه به جرم خود اعتراف کرد.

جسد مقتول جهت تحقیقات بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.