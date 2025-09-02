دیانا داوودی، شطرنج باز کیش در مسابقات شطرنج سریع جام الغدیر رتبه اول را کسب کرد.

رتبه اول دیانا داوودی، در مسابقات شطرنج سریع جام الغدیر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات شطرنج سریع، جام الغدیر یادبود مادران آسمانی با حضور ۱۴۰ شطرنج باز از سراسر کشور به میزبانی مشهد برگزار شد.

این رقابت‌ها در قالب ۱۱ دور و به روش سوئیسی با نظارت داوران بین‌المللی فیده و داوران ملی برگزار شد.

مسابقات شطرنج سریع با هدف ارتقاء سطح کیفی و انگیزه بخشی به ورزشکاران شطرنج و یادبود مادران آسمانی، برگزار شد.

دیانا داوودی، نماینده شطرنج منطقه آزاد کیش در رده سنی زیر ۸ سال دختران، موفق به کسب مقام نفر اول شد.