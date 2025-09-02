پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت جهانپهلوان گلستانی، زندهیاد محمدرضا سوختهسرایی در آستان مقدس امامزاده عبدالله علیهالسلام گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این مراسم، استاندار، جمعی از مسئولان استان، خانواده و اقوام جهانپهلوان و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.
جهانپهلوان سوختهسرایی، اسطوره سنگینوزن کشتی و پرچمدار ایران در سه دوره مسابقات آسیایی، از روستای دارکلاته فندرسک گلستان، پس از تحمل دوره طولانی بیماری، روز یکشنبه دوم شهریور در ۷۶ سالگی به دیار باقی شتافت.
مرحوم سوخته سرایی از معدود قهرمانان ایرانی است که در هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی، پرچم میهن عزیزمان را در میدان های بینالمللی به اهتزاز درآورد.