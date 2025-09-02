به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی آزادکاران برای مسابقات جهانی کرواسی را اعلام کرد که کشتی گیر مازندرانی در سید یک قرار گرفت.

مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از ۲۲ شهریور به میزبانی کرواسی آغاز می‌شود که اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی ورزشکاران را اعلام کرد.

در فاصله ۱۰ روز مانده به مسابقات قهرمانی جهان، اتحادیه جهانی کشتی سیدبندی ورزشکاران را اعلام کرد. در وزن ۵۷، ۶۱، ۷۰ و ۸۶ کیلوگرم علی مؤمنی، احمد جوان، امیرمحمد یزدانی و کامران قاسم‌پور نماینده کشورمان هستند که در بین ۸ نفر برتر قرار ندارند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد در سید یک، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی در سید ۳، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی در سید ۵، در وزن ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در سید ۶، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در سید ۵ و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع در سید ۲ قرار دارند.

طبق اعلام کادر فنی کشتی آزاد در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مؤمنی (مازندران)، در ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان، در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد (مازندران)، در ۷۰ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی (مازندران)، در ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی (مازندران)، در ۸۶ کیلوگرم کامران قاسمپور (مازندران)، در ۹۲ کیلوگرم امیرحسین فیروزپور (مازندران)، در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع (مازندران)، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد را تشکیل می‌دهند.