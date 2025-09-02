به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست هم‌اندیشی که با حضور جمعی از مدیران بانک‌ها، نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی در استانداری برگزار شد، موضوع کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در دستور کار قرار گرفت و شرکت‌کنندگان متعهد شدند مبلغی افزون بر ۲.۵ میلیارد تومان برای این امر انسان‌دوستانه جمع‌آوری کنند.

رئیس ستاد دیه استان با اشاره به هدف‌گذاری این طرح گفت: برنامه‌ریزی شده تا میلاد پیامبر اکرم (ص)، زمینه آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود و برای تحقق این هدف، حدود ۶ میلیارد تومان مورد نیاز است.

حسین بیگی همچنین از اجرای نشست‌های مشابه در شهرستان‌های استان خبر داد و افزود: اکنون ۳۲۷ زندانی جرائم غیرعمد در سطح استان چشم‌انتظار حمایت‌های مردمی هستند.