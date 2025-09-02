در نشست هماندیشی که در استانداری مرکزی برگزار شد، ۲.۵ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تعهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست هماندیشی که با حضور جمعی از مدیران بانکها، نمایندگان اصناف و فعالان اقتصادی در استانداری برگزار شد، موضوع کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در دستور کار قرار گرفت و شرکتکنندگان متعهد شدند مبلغی افزون بر ۲.۵ میلیارد تومان برای این امر انساندوستانه جمعآوری کنند.
رئیس ستاد دیه استان با اشاره به هدفگذاری این طرح گفت: برنامهریزی شده تا میلاد پیامبر اکرم (ص)، زمینه آزادی ۵۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شود و برای تحقق این هدف، حدود ۶ میلیارد تومان مورد نیاز است.
حسین بیگی همچنین از اجرای نشستهای مشابه در شهرستانهای استان خبر داد و افزود: اکنون ۳۲۷ زندانی جرائم غیرعمد در سطح استان چشمانتظار حمایتهای مردمی هستند.