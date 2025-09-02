

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرسرلشکر عبدالرحیم موسوی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح درپیامی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان کشور در مسابقات جهانی را تبریک گفت. متن پیام به شرح ذیل است:

کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در مسابقات کمتر از ۲۱ سال، نشان از غیرت، توانمندی، همت بلند و روحیه سلحشوری فرزندان برومند ملت ایران دارد.

پیروزی‌های پی‌درپی شما جوانان غیور، بار دیگر نام ایران اسلامی را در میادین بین‌المللی پرآوازه ساخت و دل ملت عزیزمان را سرشار از شادی و غرور نمود.

این موفقیت بزرگ که با تلاش، همدلی و ایمان به دست آمد، آینده روشن والیبال کشور را نوید می‌دهد و نمونه‌ای ارزشمند از ظرفیت‌های بی‌پایان نسل جوان ایران سرافراز برای خلق و ثبت افتخارات سترگ و تاریخ ساز در عرصه‌های مختلف نیاز میهن عزیز و مقتدر است.

اینجانب ضمن تبریک این افتخارآفرینی به شما قهرمانان، مربیان، کادر فنی و خانواده‌های گرامی‌تان، از درگاه خداوند متعال برایتان تداوم موفقیت، عزت و سربلندی در میادین ورزشی و خدمت به ایران و ایرانی مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

شهریور ماه ۱۴۰۴