مراسم گرامیداشت یاد و خاطره لشکر ویژه ۵۵ شهدا با محوریت شهید معظم سید محمود کاوه فردا در شهر مهاباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این مراسم با حضور گسترده خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم مهاباد همراه خواهد بود و فضایی معنوی برای تجدید میثاق با آرمانهای شهادت و انقلاب اسلامی فراهم خواهد کرد.
بر اساس اعلام سرهنگ ابراهیمی اردویی معاون اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان غربی، بیش از هزار نفر از مردم خراسان رضوی و آذربایجان غربی در این همایش حضور خواهند داشت.
حدود ۶۰ دستگاه خودرو از اهالی خراسان رضوی نیز بصورت خودجوش برای شرکت در این همایش عازم مهاباد شدهاند.
این رویداد فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید محمود کاوه و همرزمان باوفایش، که با ایستادگی و فداکاریشان در تاریخ دفاع مقدس، نام آنان را در صدر الگوهای ایثار و وفاداری به سرزمین و دین ثبت کرده است.