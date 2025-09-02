پخش زنده
امروز: -
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از لایحه «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از راه دور (پهپاد) غیر نظامی» را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست آیتالله آملی لاریجانی، عصر روز سهشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نیرو، معاون وزیر دفاع و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تشکیل جلسه داد.
اعضای هیئت عالی نظارت، در جلسه امروز به بررسی اصلاحات مجلس در «لایحه ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیر نظامی» پرداختند.
پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعضای جلسه پس از تبادل نظر، اصلاح مواد ۳، ۱۳و۱۷به منظور تامین نظر هیئت عالی نظارت و رفع مغایرت با سیاستهای کلی را پذیرفتند، اما ابهام و مغایرت در ماده ۱۴ با برخی از سیاستهای کلی را کماکان باقی دانستند.
در ادامه، اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی «گزارش ارزیابی حسن اجرای سیاستهای انرژی» پرداختند. در این بخش، گزارش کمیته انرژی کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع، در خصوص تولید نفت و گاز به ویژه به منظور تامین مصارف در حوزههای خانگی، صنایع و نیروگاهها ارائه شد.