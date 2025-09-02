

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد خدابنده‌لو هافبک جوان پرسپولیس که برای رقابت‌های کافا به اردوی تیم ملی دعوت شده بود، در بازی نخست مقابل تیم ملی افغانستان به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفت و دچار مصدومیت شد.

این آسیب‌زدگی باعث شد تا کادر فنی تیم ملی بازیکن جدیدی را به جای او به اردو دعوت کند و بر همین اساس، خدابنده‌لو طبق هماهنگی‌های صورت گرفته به تهران بازگشت.

خدابنده‌لو از روز قبل زیر نظر کادر پزشکی تیم، دوران نقاهت خود را پشت سر می‌گذارد.