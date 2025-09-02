رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان از توقیف اتوبوس و کشف ۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرهنگ بدری گفت: ماموران اداره عملیات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی از حمل قاچاق با یک دستگاه اتوبوس مسافربری مطلع و بلافاصله وارد عمل شدند.

وی افزود: با رصد محور‌های مواصلاتی و شناسایی مسیر تردد این اتوبوس؛ یک تیم از ماموران به محور زنجان – تبریز اعزام و به محض رویت، آن را متوقف کردند.

سرهنگ بدری ادامه داد: در بازرسی از این اتوبوس تعداد؛ ۲۵ هزار عدد قرص غیرمجاز به همراه ۶۲۴ بطری نوشابه انرژی زا از کابین بار اتوبوس کشف و ضبط شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ارزش ریالی قاچاق کشف شده از این اتوبوس در مجموع ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است که در این خصوص یک نفر متهم به همراه پرونده تعزیراتی به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطر نشان کرد: اموال مکشوفه نیز تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردید.