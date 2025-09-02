پخش زنده
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:طرح ملی محیطیار با هدف افزایش دانش، توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما هادی کیادلیری، در نشست ملی آموزشی-توجیهی «طرح ملی محیطیار» تأکید کرد که مراقبین سلامت مدارس باید دانشآموزان را به درک درست و مواجهه صحیح با خطرات محیط زیستی مجهز کنند. او بر انتقال همزمان علم و احساس به دانشآموزان برای تضمین آینده محیط زیست کشور تأکید کرد.
محمد مدادی، رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بانی سازمان حفاظت محیط زیست،نیز در این نشست تاکیدکرد: اجرای این طرح با هدف افزایش سواد محیط زیستی، تغییر نگرش و ایجاد حس مسئولیت اجتماعی در دانشآموزان و آشنایی آنها با ویژگیهای بومی و اقلیمی انجام میشود. این طرح که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده بود، پس از بازطراحی شامل آموزش مراقبین سلامت، انتخاب دانشآموزان داوطلب، راهبری پروژههای مدرسه محور و برگزاری جشنوارههای مختلف است.
مدادی همچنین بیان کرد که طرح محیطیار در چارچوب برنامههای گستردهتری همچون سفیران سلامت دانشآموزی، آموزش محیطبانان و مدیریت سبز مدارس اجرا میشود و تاکید رهبر معظم انقلاب بر آموزش محیط زیست از مقطع دبستان را محور اصلی این برنامهها دانست.