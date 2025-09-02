پخش زنده
فروشگاههای نوشت افزار این روزها از شلوغترین مغازههای شهر هستند. دانشآموزان و والدین با خرید لوازم مدرسه برای سال تحصیلی جدید آماده میشوند. بازرسان هم نظارت بر این صنف را زودتر از موعد آغاز کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسئول بازرسی اتاق اصناف مهاباد گفت: در همین زمینه طرح تشدید نظارت ویژه بر بازار نوشت افزار و کیف و پوشاک مدارس هم آغاز شده است.
یوسف شریف زاده افزود: بازرسان روزانه در قالب ۶ تیم در دو نوبت وضعیت بازار نوشت افزار و لوازم مدرسه را رصد میکنند.
او اضافه کرد: امسال با توجه به شروع خریدهای زود هنگام مورد نیاز برای شروع سال تحصیلی جدید ما هم طرح ویژه نوشت افزار کیف و پوشاک مدارس را که هر سال ۱۵ شهریور آغاز و تا ۱۵ مهر ادامه داشت را زودتر آغاز کردهایم و در این طرح هر گونه شکایت یا تخلفی را در بازار بررسی و برخورد خواهیم کرد.
قطعا خرید از مراکز دارای پروانه کسب میتواند راهی برای مقابله با تخلفات احتمالی در بازار نوشتافزار، کیف و پوشاک مدارس باشد.