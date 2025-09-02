\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062c\u0634\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0627\u0645\u0627\u0645\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u0632\u0645\u0627\u0646 (\u0639\u062c) \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f .\n\n\u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0648\u0627\u0639\u0638 \u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0645\u062d\u0641\u0644 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0632\u0646\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0633\u062a\u0642\u06cc\u0645 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u062e\u0634 \u0634\u062f .