سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از چهار عملیات پهپادی علیه رژیم صهیونیستی خبر داد که در یکی از آنها، ساختمان ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر هدف قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن بیانیه نیرو‌های مسلح یمن به این شرح است:

چهار عملیات نظامی را با چهار پهپاد علیه اهداف رژیم اسرائیل انجام دادیم.

ساختمان ستاد مشترک ارتش دشمن را در یافای اشغالی (تل آویو) با پهپاد صماد ۴ هدف قرار دادیم.

نیروگاه برق الخضیره، فرودگاه اللد (بن گوریون) در یافا (تل آویو) و بندر اشدود در فلسطین اشغالی را با سه پهپاد هدف قرار دادیم.

عملیات پهپادی با موفقیت و به لطف خداوند، اهداف خود را محقق کرد.

کشتی (MSC ABY) را در شمال دریای سرخ به دلیل نقض ممنوعیت ورود به بنادر فلسطین اشغالی و ارتباط آن با رژیم اسرائیل هدف قراردادیم.

این کشتی را با دو پهپاد و یک موشک بالدار هدف قرار دادیم که به یاری خداوند، مستقیما به هدف اصابت کرد.

همچنان به پشتیبانی از برادران خود در غزه تا توقف تجاوزات و رفع محاصره آنها ادامه خواهیم داد.