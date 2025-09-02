بازداشت مهدیه اسفندیاری نماد نقض آزادی بیان در فرانسه
پرونده مهدیه اسفندیاری نمونهای روشن از تناقضهای ادعای غرب درباره آزادی بیان و سرکوب حقوق مدنی مخالفان سیاستهای رژیم صهیونیستی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، در حالی که فرانسه همواره خود را مهد آزادی بیان معرفی میکند، بازداشت و زندانی کردن مهدیه اسفندیاری، مترجم و پژوهشگر ایرانی، بار دیگر تناقض آشکار این ادعا را برملا ساخته است.
اسفندیاری، تنها به دلیل بازنشر مطالبی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین، ماههاست در زندان "فرِسن" پاریس محبوس است؛ در شرایط سخت انفرادی.
این اقدام دستگاه قضایی فرانسه، موجی از واکنشهای اعتراضی در میان فعالان حقوق بشر، روزنامهنگاران و افکار عمومی بههمراه داشته است.
منتقدان میگویند برخورد با این مترجم ایرانی، نشان میدهد که آزادی بیان در فرانسه نه یک واقعیت، بلکه شعاری توخالی و ابزاری سیاسی است.