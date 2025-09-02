به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان، عصر امروز در خانه و در قالب رقابت‌های هفته هفتم لیگ برتر فوتسال میزبان بهشتی سازه گرگان بود.

در این دیدار گیتی پسندی‌ها با نتیجه ۷ بر ۲ از تیم گرگانی پیشی گرفتند و با ۱۸ امتیاز در رده‌ی دوم لیگ برتر فوتسال قرار گرفتند.

بهشتی سازه گرگان نیز با این نتیجه و سه امتیاز در رده سیزدهم جدول لیگ قرار دارد.

مسعود یوسف، مهدی کریمی، سعید احمد عباسی و مهدی اسد شیر در این دیدار گل‌های برتری گیتی پسندو کامبیز گمرکی دو گل تیم بهشتی سازه گرگان را به ثمر رساندند.