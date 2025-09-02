پخش زنده
رئیس اتاق تعاون ایران در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی ایران گفت: فعالیت ۱۰۵ هزار تعاونی در کشور، ۹ درصد از سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالن همایشهای سازمان صدا وسیما، امروز میزبان فعالان حوزه تعاون در دومین همایش بین المللی اقتصاد تعاونی بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ از سوی سازمان ملل بهعنوان «سال تعاون» و شعار «تعاونیها جهان بهتری میسازند» گفت: راه رهایی بشر از جنگ، فقر و مصائب در پذیرش روح تعاون و همافزایی جمعی است، چرا که هیچ تلاش فردی قادر به تغییر سرنوشت جوامع نخواهد بود.
احمد میدری ضمن قدردانی از مهمانان داخلی و خارجی افزود: در قطعنامه ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، همه کشورها و سازمانهای جهانی دعوت شدهاند تا با تشکیل کمیتهای در سطح ملی، هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی را فراهم آورند و از همه ظرفیتهای خود برای تحقق این شعار استفاده کنند.
میدری افزود: اگر روح تعاون را بپذیریم و به وظایف خود پایبند باشیم، میتوانیم شعار امسال را محقق کنیم چرا که ما قادر خواهیم بود با تعاونیها جهانی بهتر بسازیم، زیرا تنها از طریق تعاون است که میتوانیم دام را از جای برکشیم.
رئیس اتاق تعاون ایران هم گفت: تعاون صرفاً یک الگوی اقتصادی نیست بلکه یک فلسفه عمل است؛ فلسفهای که اعتقاد دارد میتوانیم ثروت خلق کنیم.
وی افزود: در کشور ما بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی در تمام بخشهای اقتصادی کشور مشغول به فعالیت هستند که از مجموع اشتغال کشور حدود ۹ درصد را تأمین کردهاند.
عبداللهی گفت: این تعاونیها در قالب بیش از ۵۰۰ اتحادیه استانی و ملی ساماندهی شده و ظرفیت بسیار بزرگی برای انجام مأموریتهای محوله و کاهش تصدیگری و بنگاهداری دولت در حوزههای مختلف را دارد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: تعاونیها موتور محرک عدالت اجتماعی، اقتصادی، توسعه پایدار و حافظ محیط زیست هستند.