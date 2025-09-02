دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر فعالیت اماکن آبی گفت: فعالیت مجموعه‌های آبی فاقد مجوز در استان ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست با رئیس واعضای هیئت رئیسه نجات غریق و غواصی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: رعایت استانداردهای ایمنی در استخرها و سایر اماکن آبی استان الزامی است و تغییرات سازه‌ای این مجموعه‌ها باید بر اساس مقررات و ضوابط قانونی انجام گیرد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مقررات ایمنی افزود: بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای از اماکن آبی نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد و دستگاه قضایی از اقدامات پیشگیرانه در این حوزه حمایت خواهد کرد.

دادستان مرکز استان تأکید کرد: قراردادهای متولیان این اماکن باید به‌روزرسانی شود و مجموعه‌های فاقد مجوز نیز مهر و موم خواهند شد.

در این نشست، سید صادق دانش رئیس هیئت نجات غریق و غواصی استان نیز گفت: ایمنی در اولویت فعالیت‌های ورزشی قرار دارد و بازرسی از استخرها در سال جاری در سه سطح مختلف در حال انجام است.