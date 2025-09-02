خبرگزاری صدا و سیما ،‌ به گزارشآیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ورزشی قهرمان شهر امروز (سه‌شنبه) با حضور برخی چهره‌های ورزشی در برج میلاد تهران برگزار و در پایان این مراسم از برترین‌های قهرمان شهر تجلیل شد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران در مراسم اختتامیه سومین دوره قهرمان شهر گفت: در مسابقات ورزشی قهرمان شهر سعی داریم جدا از استعدادیابی، تحرک و پویایی را در نسل های مختلف جامعه گسترش دهیم.

حسین اوجاقی، افزود: در مسابقات قهرمان شهر یک میلیون و ۳۰۰ هزار جوانان و شهروند تهرانی در ۱۵ رشته مردان و زنان به رقابت پرداختند که یکی از رویکردهای مهم قهرمان شهر تقویت سلامت و نشاط جسمانی، استعدادیابی و پایش سلامت جامعه و از همه مهم‌تر هویت بخشی به محلات بود. به دنبال آن هستیم که الگوسازی خوبی از طریق ورزش برای جوانان و اقشار مختلف جامعه داشته باشیم.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد هم در حاشیه این مراسم گفت: بعد از المپیک‌ها تمام تیم‌ها یک خانه‌تکانی اساسی برای ۴ سال آینده در پیش می گیرند. کشتی ورزشی است که همیشه در میان ایرانیان دارای طرفدار است و به لحاظ مدالی نگاه ویژه ای به آن دوخته شده است. ایران همیشه جزو ۳ تیم برتر در کشتی آزاد بوده و باید برای رقابت های جهانی پیش رو ترکیب تیم روسیه و آمریکا را ببینیم که چه نفراتی را به این رویداد می آورند.

منصور برزگر، افزود:مهم ترین رویکرد کشتی کسب مدال در المپیک است و ما نیز باید برای موفقیت برنامه ۴ ساله ای را مدنظر قرار دهیم. امیدوارم در المپیک لس آنجلس کشتی بتواند بیشترین شانس را در کسب مدال برای کشور داشته باشد.

او درباره برخی تغییرات در بعضی اوزان المپیکی و غیرالمپیکی گفت: شاهد پوست اندازی در کشتی آزاد هستیم. متاسفانه من در اردوها حضور ندارم و نمی توانم به صورت قطعی در این زمینه صحبت کنم اما مطمئن هستم که تیم خوبی روانه مسابقات جهانی زاگرب خواهد شد.

برزگر در خصوص مدعیان از جمله کامران قاسمپور و امیرعلی آذرپیرا در اوزان ۸۶ و ۹۷ کیلوگرم، اظهار کرد: آذرپیرا در المپیک پاریس می توانست مدال بهتری از برنز بگیرد اما شانس با او همراه نبود. او یکی از شانس‌های کسب مدال طلا در جهانی زاگرب محسوب می شود.قاسمپور هم پیش‌تر در وزن ۹۲ کیلوگرم توانسته بود دو مدال طلای جهانی را به دست آورد او نیز امسال در یک وزن پایین تر ۸۶ کیلوگرم به رقابت های جهانی خواهد رفت و یکی از بهترین زیرگیرهای ما محسوب می شود. امیدوارم دیگر شاهد فیتله پیچ های بین زانو در او نباشیم و بتواند کشتی بی نقص خود را در رقابت های جهانی به نمایش بگذارد.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد درباره آخرین وضعیت حسن یزدانی و جانشین او در رقابت های جهانی گفت: حسن یزدانی به دلیل جراحی کتف خود یک سال از میادین دور بوده و با تصمیم کادر فنی کامران قاسمپور جانشین او در وزن ۸۶ کیلوگرم خواهد بود. او بنا دارد روند درمانی خود را همچنان ادامه دهد تا در المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس روی تشک برود.

برزگر در خصوص برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص رفتن حمیدرضا معصومی به جمهوری آذربایجان نیز گفت: این کشور جزئی از قلمرو ایران بوده و این موضوع هیچ مشکلی را برای کشتی ایجاد نمی‌کند. او می‌تواند با رفتن خود به کشور دیگر مدال نقره و برنز جهانی را به دست آورد زیرا عمر کشتی محدود است و نمی توانیم با پشت خط نگه داشتن شانس مدال را از او بگیریم.

برزگر ادامه داد: رفتن ورزشکار به کشورهای دیگر موضوع پیچیده‌ای نیست چون روس‌ها در این سال‌ها با اعزام ورزشکاران خود به سایر کشورها توانسته‌اند مدال‌های مختلفی را در عرصه جهانی و المپیک کسب کنند. به نظر من نباید ورزش را سیاسی کرد و این مقوله را باید به صورت ورزشی حل و فصل کرد.

او در پایان در خصوص موفق نشدن اوزان المپیکی در سبک وزن (۵۷، ۶۵ و ۷۴) گفت: در این اوزان هنوز از برخی کشورها عقب هستیم اما امیدوارم با درایت کادر فنی تیم ملی بتواند در رقابت های پیش رو در این اوزان به موفقیت دست پیدا کنند.