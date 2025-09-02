تیم فوتبال استقلال خوزستان در دیداری تدارکاتی نتیجه را مقابل پیکان تهران واگذار کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال استقلال خوزستان امروز سه شنبه ۱۱شهریور در دیداری تدارکاتی نتیجه را واگذار کرد.

باتوجه به تعطیلی لیگ برتر، تیم استقلال خوزستان امروز ۱۱ شهریور در یک بازی تدارکاتی در تهران به مصاف پیکان رفت.

این بازی در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم با حساب ۳ بر صفر به سود پیکان به پایان رسید.

استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر میزبان استقلال تهران است. هنوز ورزشگاه برگزاری این بازی مشخص نیست.