مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بر اساس آخرین به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه سپامک و آمار منتشر شده در سامانه پروانه‌های اشتغال به کار مهندسین ساختمان، آذربایجان‌غربی موفق به کسب رتبه برتر کشور در موضوع صدور، تمدید و ارتقای پایه پروانه اشتغال حقیقی و حقوقی مهندسین گردیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در این رابطه اظهار داشت: این موفقیت چشمگیر، نشان‌دهنده عملکرد مؤثر، برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده این اداره‌کل با جامعه مهندسی استان است.

وی ادامه داد: این آمار که از ابتدای راه‌اندازی سامانه تاکنون گردآوری شده است، بیانگر توانمندی، نظم کاری و رویکرد مشتری‌مدارانه کارشناسان این استان در رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌های مهندسی است.

مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به تعداد پروانه‌های اشتغال نظام مهندسی، گفت: ۱۳ هزار و ۲۷۱ فقره پروانه اشتغال مهندسی، کاردانی و معماران تجربی برای متقاضیان حقیقی و حقوقی از ابتدای سال جاری تاکنون در استان صادر، تمدید و یا ارتقا داده شده است.

آرامون افزود: با توجه به وظایف مشخص شده در قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انجام می‌شود.