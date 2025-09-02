با حکم دادگاه در ترکیه، کنگرۀ استانی حزب جمهوری خلق لغو و مدیران استانی این حزب در استانبول برکنار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، در دادخواستی که برای لغو کنگره حزب جمهوری خلق ترکیه در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ در استانبول ارائه شد، دادگاه حکم به برکناری اوزگور چلیک و هیئت مدیره فعلی را داد و همچنین دستور تعلیق احتیاطی ۱۹۶ نماینده و تعلیق روند جاری کنگره را صادر کرد.

در این میان گورسل تکین که در ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ از حزب جمهوری خلق استعفا داده بود به عنوان امین و قیم تشکیلات حزب جمهوری خلق در استانبول منصوب شد.

دادگاه مذکور همچنین درخواست اخراج پیشگیرانه نمایندگان سی و هشتمین کنگره استانی حزب جمهوری خلق و تعلیق پیشگیرانه تمام تصمیمات اتخاذ شده در این گنگره رد کرد.

گفته می‌شود این تصمیم دادگاه همچنین پرونده لغو کنگرۀ انتخاباتی حزب جمهوری خلق را نیز که در آنکارا در جریان است شعله‌ور می‌کند.

پس از اعلام حکم دادگاه در خصوص لغو کنگرۀ استانبول هیئت اجرایی مرکزی حزب جمهوری خلق اعلام کرد در ساعت ۵ بعد از ظهر امروز سه شنبه به ریاست اوزگور اوزل، جلسه فوق‌العاده‌ای را در دفتر مرکزی این حزب برگزار خواهد کرد.