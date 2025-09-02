به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۱۷:۳۰ امروز (سه‌شنبه) آخرین تمرین خود را پیش از بازی برابر هنگ‌کنگ در ابوظبی امارات برگزار کرد.



امید روانخواه، سرمربی تیم امید آخرین نکات تاکتیکی خود را به شاگردانش گوشزد کرد.

محمدجواد حسین‌نژاد، لژیونر کشورمان که شب گذشته به اردوی تیم ملی امید اضافه شده بود، در این تمرین شرکت کرد تا برای نخستین بار همه بازیکنان حضور داشته باشند.

تیم فوتبال امید ایران فردا از ساعت ۱۸ به وقت تهران در نخستین بازی مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا به مصاف هنگ‌کنگ می‌رود.