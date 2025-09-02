۸۸ هزار خانوار آذربایجانغربی تحت پوشش کمیته امداد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا مهرافروز، ۱۱ شهریور در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: هماکنون ۸۸ هزار خانوار شامل بیش از ۱۶۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یکهزار و ۸۰۰ بیمار صعبالعلاج و ۵۰۰ بیمار خاص تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفتهاند، اظهار کرد: حدود ۱۰ هزار مستأجر فاقد مسکن تحت پوشش این نهاد هستند و با وجود تلاشها برای احداث مسکن، همچنان مشکل مسکن مددجویان پابرجاست.
به گفته مهرافروز، ۸۷۸ واحد مسکن مددجویی در استان در حال احداث است.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجانغربی با بیان اینکه ۹۳ درصد افراد تحت پوشش جزو دهکهای یک تا سه جامعه هستند، ادامه داد: هدف اصلی این نهاد، کاهش آثار فقر در خانوادههاست.
وی اضافه کرد: بخش عمده خانوادههای تحت حمایت شامل سالمندان و زنان سرپرست خانوار هستند؛ به طوری که ۶۶ هزار سالمند و ۵۵ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش قرار دارند.
مهرافروز با اشاره به اقدامات حمایتی در سال جاری گفت: طی چهار ماهه نخست امسال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان کمک معیشتی و چهار میلیارد تومان کمکهزینه درمان به مددجویان پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد استان بر ضرورت ترویج فرهنگ خیر و احسان در جامعه تاکید کرد و گفت: طی ۴ ماهه امسال ۱۳۳ میلیارد تومان زکات و ۷۷ میلیارد تومان نیز زکات فطریه جمعآوری شده است.
وی یادآور شد: تسهیل ازدواج آسان از برنامههای محوری کمیته امداد به شمار میرود و در همین راستا طی چهار ماه اخیر ۴۸۰ فقره جهیزیه به نوعروسان اهدا شده است.
به گفته مدیرکل کمیته امداد استان، ۲۲ هزار دانشآموز و یکهزار و ۱۵۰ دانشجو تحت پوشش هستند و این نهاد با همکاری تمامی مراکز آموزشی طرف قرارداد، اجرای عدالت تحصیلی و تأمین اقلام ضروری آغاز سال تحصیلی را در دستور کار قرار داده است.
مهرافروز با اشاره به برپایی جشن عاطفهها با شعار آینده ساز باشیم، گفت: سال گذشته ۴۶ میلیارد تومان کمک از سوی مردم برای دانشآموزان تحت پوشش استان در قالب جشن عاطفهها جمعآوری شده است و پیشبینی میشود امسال این کمکها افزایش یابد.