افتتاح چهار طرح عمرانی، آموزشی و بهداشتی در شهریار
چهار طرح عمرانی، آموزشی و بهداشتی با حضور معاون اقتصادی استانداری تهران در شهریار کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،با حضور حشمتاله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مقامات شهرستانی طرحهای مهم توسعهای در حوزههای انرژی، آموزش و سلامت در شهریار افتتاح شد.
این طرحها شامل کلنگزنی نیروگاه خورشیدی ۲۵ مگاواتی با سرمایهگذاری ۱۰ میلیون دلاری بخش خصوصی در شهرک صنعتی و ساخت دو هنرستان ۱۵ کلاسه خیرساز، در صبا شهر، افتتاح پایگاه سلامت نصیرآباد و آغاز احداث مدرسه ۱۲ کلاسه در باغستان بود.