به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با اشاره به آغاز انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسری گفت: انتخاب رشته از ۱۱ شهریور ماه آغاز شده و تا ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.

اسماعیل ارتگلی فراهانی افزود: داوطلبان می‌توانند با ورود به سایت سازمان سنجش انتخاب رشته کنند، البته به سبب تراکم بالا نباید این کار را به روز‌های آخر موکل کنند.

او با اشاره به اینکه دانش آموزان در هر گروه آزمایشی می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را به ترتیب اولویت انتخاب کنند، گفت: توصیه شود انتخاب رشته بر اساس علایق و توانمندی دانش آموز باشد.

فراهانی با اشاره به اینکه دانش آموزان در انتخاب رشته عجله نکنند، گفت: دانش آموزان برای مشاوره انتخاب رشته می‌توانند از پایگاه‌های دولتی در آموزش و پرورش شهرستان‌ها استفاده کنند.

او گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که قبولی‌های امسال نسبت به سال گذشته بهتر است، زیرا عملکرد دانش آموزان در زمینه امتحانات نهایی هم بهتر از سال گذشته بود.