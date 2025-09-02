پخش زنده
تیم فوتبال دختران نوجوان ایران امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم امید شمیرانات رفت و در نهایت این بازی با نتیجه پر گل ۷ بر صفر به سود ملیپوشان به پایان رسید..
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال کشورمان که از ششم شهریورماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، امروز سه شنبه ۱۱ شهریور در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف تیم امید شمیرانات رفت و در نهایت این بازی با نتیجه پر گل ۷ بر صفر به سود ملیپوشان به پایان رسید.
محمدرحمان سالاری، عضو هیات رییسه فدراسیون با حضور در مرکز ملی فوتبال دقایقی از بازی دوستانه ملی پوشان را از نزدیک نظاره کردند.
گفتنی است، ملیپوشان در اولین دیدار درون اردویی خود به مصاف تیم بزرگسالان ملوان انزلی رفتند و این بازی را با نتیجه دو بر صفر واگذار کردند.
بازیکنان تا فردا (چهارشنبه ۱۲ شهریورماه) تمرینات خود را زیر نظر شادی مهینی برگزار میکنند.
اردوهای آمادهسازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال دختران آسیا برگزار میشود و تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی عربستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال بانوان کشورمان به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۱ مهر
ایران – عربستان/ ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی
*چهارشنبه ۲۳ مهر
کویت – ایران/ ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی
*جمعه ۲۵ مهر
ایران – لبنان / ساعت ۱۶:۱۵ به وقت محلی