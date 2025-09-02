پیام وزیر فرهنگ و‌ارشاد اسلامی در مراسم گرامیداشت افشین علاء، شاعر معاصر ایران، قرائت شد و نقش آثار او در بازتاب لحظه‌های حساس چند دهه اخیر و پیوند میان میراث ادبی ایران با نیاز‌های امروز قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مراسم گرامیداشت افشین علاء با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد و در این مراسم پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایندگی از جامعه فرهنگی کشور قرائت شد.

سید عباس صالحی در پیام خود با اشاره به جایگاه شعر در بزنگاه‌های تاریخی ایران نوشت: «شعر در بزنگاه‌های تاریخی این سرزمین همواره رسالتی بزرگ بر دوش داشته است؛ رسالتی در سمت دردها، امید‌ها و آرزو‌های مردم. جنابعالی در امتداد این سنت با سروده‌های خود توانسته‌اید لحظه‌های حساس چند دهه اخیر را بازتاب دهید و زبان حال مردمانی باشید که صدایشان نیازمند پژواکی صادقانه بوده است.»

وزیر فرهنگ همچنین افزود که آثار افشین علاء، چه در حوزه شعر آیینی و چه در عرصه اجتماعی، پیوندی میان میراث ادبی ایران و نیاز‌های امروز ساخته و بخشی از حافظه فرهنگی ملت ایران را غنا بخشیده است. صالحی در پایان پیام خود، از تلاش‌های ارزشمند این شاعر صمیمانه تقدیر کرده و برای او آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

این مراسم فرصتی بود تا جایگاه افشین علاء به عنوان شاعری که با نگاه دقیق به جامعه و تاریخ، صدای مردم و دغدغه‌های ملی را بازتاب می‌دهد، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.