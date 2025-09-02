به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سامان قدوس، شهریار مغانلو، محمد مهدی محبی و محمد قربانی، چهار لژیونر ایرانی شاغل در لیگ امارات امروز سه شنبه خود را در تاجیکستان به کادرفنی تیم ملی معرفی کردند.

براین اساس تمرینات تیم ملی فردا با حضور تمامی نفرات برای بازی با تاجیکستان و ادامه رقابت‌های تورنمنت کافا پیگیری می‌شود.

تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر با کسب ۶ امتیاز، صدرنشین گروه B رقابت‌های کافا است.