به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس هیات بدمینتون استان گیلان از برگزاری دومین دوره مسابقات بین المللی فیوچر سریز جام کاسپین به میزبانی هیات بدمینتون استان گیلان در منطقه آزاد انزلی خبر داد و افزود: این دوره از مسابقات با حضور ۷۵ بدمینتون‌باز از شش کشور ایران، آذربایجان، امارات، اندونزی، اتریش و قزاقستان در دو بخش انفرادی و دوبل برگزار خواهد شد.

دومین دوره مسابقات بین‌المللی «فیوچر سریز جام کاسپین» از ۱۲ تا ۱۵ شهریورماه در سالن ورزشی پردیس منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.