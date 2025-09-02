مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با اشاره به آغاز برداشت بادام از یک هزار و ۴۱۸ هکتار باغات این شهرستان گفت: پیش بینی میشود یک هزار و ۶۵۰ تن محصول از این سطح برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد گفت: یک هزار و ۵۵۴ هکتار باغ مثمر آبی و دیم بادام در این شهرستان وجود دارد که بیشترین باغات در حوزه بخش اشترینان و بخش مرکزی شهرستان بروجرد است.
جواد گودرزی اضافه کرد: شهرستان بروجرد رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید بادام در استان لرستان به خود اختصاص داده است.
گودرزی بیان کرد: شرایط آب و هوایی، اقلیم خاص منطقه و وجود ارقام محلی طعم و رنگ خاصی به این محصولات داده است که موجب بازارپسندی آن در استانهای همجوار میشود.
وی با بیان اینکه بروجرد دارای ۶۹ هزار هکتار زمین کشاورزی از جمله ۱۲هزار هکتار باغ میباشد گفت: بیش از ۳۵ درصد جمعیت این شهرستان به صورت مستقیم در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.