به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عصر امروز سه شنبه ۱۱شهریور تیم ملی فوتسال بانوان در چارچوب دیداری دوستانه به مصاف تیم آکادمی لیام رفت و با ارائه نمایشی برتر کشورمان توانست حریف خود را با نتیجه قاطع ۱۵ بر صفر شکست دهد.

شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی، در جریان این مسابقه ضمن آنالیز عملکرد بازیکنان، از آنها خواست برنامه‌های تاکتیکی نظیر پرس، شوت‌زنی و ضربات کرنر را با دقت اجرا کنند و تمرکز ویژه‌ای بر نکات فنی داشته باشند.

در حاشیه این دیدار، محمد رحمان سالاری، عضو هیات رییسه فدراسیون، نیز دقایقی به تماشای بازی پرداخت و ضمن گفت‌و‌گو با کادر فنی، در جریان روند آماده‌سازی تیم قرار گرفت.