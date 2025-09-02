پخش زنده
معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور گفت: پل و پایانه مرزی کلاله در راهگذر کلاله – جلفا که موازی با مسیر زنگزور قرار دارد، تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
علیرضا سیاهپور، معاون ساخت و توسعه راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور در گفتوگو با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۱۱ راهگذر اصلی در حوزه راههای اصلی و بزرگراههای کشور تعریف شده که این راهگذرها شمال به جنوب، شرق به غرب و همچنین شمال شرق به شمال غرب و شمال غرب به جنوب غرب را به یکدیگر متصل میکنند.
سیاهپور تصریح کرد: یکی از برنامههای اصلی، ارتقای راههای فرعی به راههای اصلی و تبدیل راههای دو خطه به چهار خطه است که برای این اقدام حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم و در صورت تأمین منابع، این طرحها ظرف سه تا چهار سال آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با بیان اینکه این راهگذرها مرز دریا به دریا را نیز به هم وصل میکنند، افزود: پیشرفت فیزیکی راهگذرها به طور متوسط به ۶۲ درصد رسیده است و از جمله مهمترین این راهگذرها مسیر بازرگان به بندر امام و همچنین بندر امام به بندر چابهار است.
معاون ساخت و توسعه راهها با اشاره به پروژه کلاله – جلفا که موازی با راهگذر زنگزور است، گفت: عملیات اجرایی این محور از دو سال گذشته آغاز شده و در صورت تزریق بهموقع منابع مالی، حداقل ۵۰ درصد این محور تا پایان سال جاری به راه اصلی ارتقا پیدا خواهد کرد، ضمن اینکه پل مرزی کلاله نیز تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید و پایانه مرزی آن جانمایی و برنامهریزی عملیات اجرایی آن انجام شده است.
وی افزود: این مسیر شرایط لازم برای توسعه ترانزیت شرق به غرب را فراهم میکند.
سیاهپور یکی دیگر از راهگذرهای مهم را بندر امیرآباد به بندرعباس دانست و گفت: این مسیر میتواند زمان حملونقل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
به گفته وی، هر قطار باری در این محور معادل حمل بار ۶۰ تا ۷۰ کامیون را انجام میدهد که همین امر موجب کاهش تردد کامیونها و کاهش تصادفات خواهد شد.