وزیر ورزش و معاونانش به جام جم آمدند و جلسه‌ای را با رییس و معاونان رسانه ملی برای تعامل و هم گرایی بیشتر برگزار کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس رسانه ملی ورزش را موتور محرک امید آفرینی در جامعه دانست و کسب مدال‌های رنگارنگ از سوی ورزشکاران را محملی برای ایجاد امیدآفرینی در جامعه بیان کرد.

رییس رسانه ملی در دیدار وزیر ورزش و مسئولان ورزش کشور که صبح سه شنبه در شورای معاونان سازمان صداوسیما انجام شد، گفت: حوزه ورزش یکی از موتور‌های تولید امید در جامعه است، زیرا معتقدم ورزش در خیلی از مواقع پیشران تولید امید در کشور است و باید به خاطر این امیدآفرینی از مسئولان ورزش کشور و ورزشکاران قدردانی کرد.

دکتر جبلی افزود: در دوره جدید سازمان صدا و سیما تلاش کرده است، ضمن پوشش مناسب افتخارات ورزشی، اگر نقدی به حوزه ورزش است به صورت منصفانه و در راستای امیدآفرینی انجام شود.

رئیس صداوسیما به تلاش رسانه ملی برای بیان دستاورد‌های دولت اشاره کرد و گفت: رسانه ملی بیشترین سهم را در بیان دستاورد‌های دولت و به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی دارد.

آقای جبلی همچنین افزود: رسانه ملی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نقش مهمی در وحدت و انسجام بین مردم مقابل دشمن ایفا کرد و حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به سازمان صدا و سیما را هم سندی برای اثبات درماندگی دشمن مقابل جریان اطلاع رسانی کشور هست. زیرا رسانه ملی در دوره‌های مختلف کار‌های بسیار بزرگی را برای کشور و جبهه مقاومت انجام داده است.

رئیس رسانه ملی در ادامه با بیان اینکه نسل جدید در جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که یک منبع قدرت برای آینده ایران است افزود: طبق آمار‌ها و بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سازمان صدا و سیما در مقطع دفاع مقدس ۱۲ روزه، نسل جوان با میانگین سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نسبت به آینده پیش رو امیدوراتر است. این نشان می‌دهد که پای کار بودن نسل جدید اگر بیشتر از نسل قبل‌تر از خود یعنی هم سن‌های ما نباشد قطعا کمتر از این هم نیست.

دکتر جبلی همچنین تعامل رسانه ملی با وزرات ورزش را خیلی خوب توصیف کرد و گفت: همکاری صداوسیما با وزارت ورزش فراتر از یک تعامل رسانه‌ای است، تعاملات و تفاهمات خیلی خوبی با وزارت ورزش شکل گرفته است و حتی دو مجموعه، منظم‌ترین دستگاه‌ها در ارائه آیین نامه‌های مربوط به برنامه هفتم هستند. در بحث اجرایی هم تمام تلاش خود را انجام دادیم تا در تمام استان‌ها پخش مسابقات ورزشی با بهترین کیفیت در اختیار مخاطبان قرار بگیرد.

در این جلسه وزیر ورزش و جوانان از تلاش‌های رسانه ملی به ویژه در دفاع مقدس ۱۲ روزه تقدیر کرد و آن در راستای ایستادگی و مقاومت ملت ایران مقابل رژیم صهیونی دانست.

احمد دنیامالی در جلسه با رئیس رسانه ملی گفت: با مجموعه سازمان صدا و سیما ارتباطات بسیار خوبی را داریم، زیرا این سازمان مخاطبان بسیار زیادی و متکثری دارید، البته در حوزه جوانان نیز خواهان آن هستیم تا در قالب یک کارگروه نشست‌های همگرایی با سازمان صدا و سیما داشته باشیم تا بتوانیم مانند حوزه ورزش اقدامات موثری را انجام دهیم.

وی افزود: ما در رقابت‌های المپیک و حتی قاره‌ای در بسیاری از رشته‌های ورزشی ظرفیت‌های امیدآفرین زیادی داریم، ما پس از انقلاب در کشورمان ورزشگاه‌های زیادی را ساخته‌ایم که رسانه ملی می‌تواند با استفاده از ابزار‌هایی که دارد این ظرفیت‌ها را بیشتر از اینها به مردم معرفی کند و به همین علت از رسانه ملی درخواست داریم، در این حوزه نیز به تبیین دستاورد‌های ورزش کشور بپردازد.

دنیا مالی همچنین به ظرفیت بالای امیدآفرینی ورزشکاران اشاره کرد و گفت: یکی از موارد بسیار مهم در کشور حوزه ورزش است که بسیار امید آفرین است و وظیفه ما به عنوان دستگاه ورزش این است تا کمی‌ها و کاستی‌ها این حوزه را برطرف کنیم و ظرفیت‌های زیاد حوزه ورزش را با کمک رسانه ملی به مخاطبان ارائه دهیم. البته ظرفیت‌های حوزه فضای مجازی و سمن‌ها نیز با کمک صدا و سیما قابلیت بالفعل شدن را دارد.

وی در پایان رسانه ملی را یک مجموعه قوی و شجاع و در میدان خواند و گفت: ما همیشه و مانند همه مردم قدردان زحمات دوستانمان در سازمان صدا و سیما بوده و هستیم.