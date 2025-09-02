به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، پیام شیرعلی مربی گیلانی فوتسال کشور به عنوان عضو کادر فنی و استعدادیاب تیم ملی فوتسال دانش‌آموزی ایران اعزامی به مسابقات قهرمانی دانش‌آموزان جهان در برزیل انتخاب شد.

کادر فنی تیم ملی دانش‌آموزی پس از برگزاری دور نخست در چهار قطب (مازندران، کرمان، کردستان و کهکیلویه و بویراحمد) و پایش بازیکنان برتر، با برگزاری ۵ اردوی تدارکاتی، نفرات نهایی را جهت اعزام به رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ برزیل معرفی خواهند نمود.