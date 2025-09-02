\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u200c\u0646\u0631\u062e \u06a9\u0631\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u00a0\u06f3\u06f6 \u062f\u0631\u0635\u062f \u062f\u0631 \u0635\u062d\u0646 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0628 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n