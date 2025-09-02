پایداری گاز در شمال شرق کشور با تعمیرات توقف کلیِ پالایشگاه سرخس
توقف کلی فعالیت عملیاتی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد سرخس برای تعمیرات با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس واحد برنامه ریزی و روش های تعمیراتی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی
نژاد گفت: عملیات تعمیرات توقف کلی (توتال شات داون) با تلاش شبانه روزی جهادگران عرصه تولید در منطقه عملیاتی خانگیران با اجرای موفق و رعایت دقیق دستور العمل های ایمنی و یک روز زودتر از موعد برنامه ریزی شده به پایان رسید.
جلیل ناصری افزود: این برنامه با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران از تاریخ ششم شهریور امسال آغاز شد و با تلاش و فعالیت متخصصان پالایشگاه و نیروهای پیمانکاری قبل از برنامه زمان بندی با موفقیت به پایان رسید.
ناصری ادامه داد: اجرای این عملیات با هدف تامین پایداری گاز در شمال و شمال شرق کشور و اجرای بیش از ۶۳۵ فعالیت اصلی و ۱۴ طرح فنی و مهندسی و با بکارگیری شش هزار و ۴۰۰ نفر روز نیروی انسانی متخصص و فنی و با استفاده از ۱۹ دستگاه ماشین آلات سنگین برنامه ریزی شده و اجرا شد.
وی گفت: هم اکنون واحدها طبق فرآیند تولید وارد مدار شده اند تا روند تأمین گاز طبیعی و خدمت رسانی به هموطنان بدون وقفه ادامه یابد.