

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس واحد برنامه ریزی و روش های تعمیراتی شرکت پالایش گاز شهید هاشمینژاد گفت: عملیات تعمیرات توقف کلی (توتال شات داون) با تلاش شبانه روزی جهادگران عرصه تولید در منطقه عملیاتی خانگیران با اجرای موفق و رعایت دقیق دستور العمل‌ های ایمنی و یک روز زودتر از موعد برنامه‌ ریزی شده به پایان رسید.

جلیل ناصری افزود: این برنامه با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران از تاریخ ششم شهریور امسال آغاز شد و با تلاش و فعالیت متخصصان پالایشگاه و نیروهای پیمانکاری قبل از برنامه زمان بندی با موفقیت به پایان رسید.

ناصری ادامه داد: اجرای این عملیات با هدف تامین پایداری گاز در شمال و شمال شرق کشور و اجرای بیش از ۶۳۵ فعالیت اصلی و ۱۴ طرح فنی و مهندسی و با بکارگیری شش هزار و ۴۰۰ نفر روز نیروی انسانی متخصص و فنی و با استفاده از ۱۹ دستگاه ماشین آلات سنگین برنامه ریزی شده و اجرا شد.

وی گفت: هم اکنون واحدها طبق فرآیند تولید وارد مدار شده اند تا روند تأمین گاز طبیعی و خدمت‌ رسانی به هموطنان بدون وقفه ادامه یابد.