پیکر مطهر سرهنگ پاسدار شهید رحیم محمدی امروز در شهر زرند تشییع و در گلزار شهدای زادگاهش روستای طالقانی زرند آرام گرفت.

تشییع و تدفین شهید مدافع اقتدار وامنیت در زرند

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،پیکر مطهر پاسدار شهید رحیم محمدی از شهدای امنیت امروز در شهر زرند تشییع شد.و در گلزار شهدای زادگاهش روستای طالقانی زرند آرام گرفت.

آیین تشییع پیکر شهید مدافع اقتدار و امنیت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی صبح دوشنبه ۱۰ شهریور مصادف با شهادت امام حسن عسکری (ع) با حضور مردم شهید پرور کرمان از حسینیه ثارالله به سمت میدان بسیج کرمان برگزار شد.

شهید رحیم محمدی ۸ شهریور ۱۴۰۴ در منطقه مرزی سراوان سیستان وبلوستان به فیض شهادت نائل شد.