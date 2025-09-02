تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه در چهار ست به مصاف تیم ملی قطر رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی والیبال ایران امشب (سه‌شنبه شب یازدهم شهریور) در سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود در دوحه به مصاف تیم ملی والیبال قطر رفت.

شاگردان روبرتو پیاتزا در این مسابقه که از ابتدا با توافق سرمربیان دو تیم قرار بود در چهار ست پیگیری شود، به میدان رفتند و نتیجه دو بر دو رقم خورد.

مردان والیبال ایران در ست نخست و چهارم ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را به حریف واگذار کردند، اما در ست‌های دوم و سوم با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۵ فاتح میدان شدند تا در سومین گام از پنجگانه تدارکاتی، تجربه چهار ست بازی کسب کنند.

عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور، پوریا حسین خانزاده، مرتضی شریفی (کاپیتان)، یوسف کاظمی، محمد ولی‌زاده و محمدرضا حضرت (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه بودند.

جواد کریمی در ست سوم به علت گرفتگی عرضه کشاله ران با تشخیص دکتر و پیاتزا از زمین خارج شد و علی رمضانی جایگزین وی شد. دکتر حدادی در این خصوص عنوان کرد که مشکل خاصی نیست و پس از چند ساعت برطرف می‌شود.

دیدار ایران و قطر به مدت ۹۰ دقیقه طول کشید و در جریان آن روبرتو پیاتزا از ترکیب‌های متعدد استفاده کرد تا بازیکنان را در شرایط گوناگون مورد ارزیابی قرار دهد.

جواد کریمی، علی رمضانی، سیدعیسی ناصری، امیرحسین اسفندیار، علی حق پرست، احسان دانش دوست، امین اسماعیل نژاد، آرمان صالحی و نیما باطنی دیگر بازیکنان حاضر در این اردوی برون مرزی دوحه هستند.

امین اسماعیل نژاد قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران که در اواخر ست دوم دیدار نخست ایران و قطر از ناحیه مچ پای چپ دچار پیچ خوردگی و مصدوم شد، همچنان درحال درمان است.

تیم ملی والیبال ایران روز هفتم شهریور موفق به شکست مصر و روز نهم شهریور در دیدار دوم دوستانه تیم ملی قطر را از پیش رو برداشت.

مردان والیبال ایران تمرینات خود را در اردوی دوحه تا پنج‌شنبه ادامه می‌دهند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تیم ملی ایران صبح جمعه دوحه را به مقصد فیلیپین ترک خواهد کرد تا آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی خود را در آنجا برگزار کند.

دو مسابقه تدارکاتی با تیم‌های اسلوونی و آلمان نیز برای تیم ملی قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی مردان جهان در فیلیپین پیش بینی شده است که روز‌های ۱۸ و ۱۹ شهریور برگزار می‌شود.