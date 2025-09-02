به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ علی یکدل گفت: عصر امروز خبر آتش سوزی یک مغازه رنگ فروشی در خیابان چمران بجنورد به شماره ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد که اکیپ‌های اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره یک و دو و در ادامه از ایستگاه ۴ به محل آتش سوزی اعزام شد.

وی افزود: متاسفانه آتش و دود به طبقه دوم مغازه که مسکونی بود سرایت کرده که خوشبختانه خالی از سکنه بود.

در این آتش سوزی آتش نشانان بعد از دقایقی با استفاده از چند رشته لوله آبدهی و کف موفق به مهار آتش شدند.