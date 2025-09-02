به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جنتی مقدم در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از ابتدای سال تا پایان مردادماه، ۱۸۲۱ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار آن هم چهار هزار و ۲۹۶ نفر است.

وی افزود: تسهیلات فرزندآوری هم ۲ هزار و ۸۳۹ به مبلغ ۲۷۳ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار آن پنج هزار و ۸۰۰ است.

سخنگوی شورای هماهنگی بانک‌های استان اظهار داشت: در این مدت همچنین سه هزار و ۱۶ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ ۵۸۱ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار این تسهیلات هم سه هزار و ۱۶۱ نفر می‌باشد.

جنتی مقدم درباره وضعیت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۳۰ هزار و ۸۷۹ فقره به بانک‌ها معرفی شده که ۶ هزار و ۸۴۵ قرارداد منعقد شده و به صورت فازبندی شده به آنان پرداخت می‌شود.

وی جایگاه کنونی استان در زمینه پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت را چهارم کشور عنوان کرد و ادامه داد: بالا بودن صف انتظار به دلیل عدم تناسب تعداد درخواست‌ها با تعداد کد رهگیری اختصاصی از سوی بانک مرکزی است و گرنه بانک‌های استان ظرفیت پرداخت را دارند.