سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان: صف طولانی تسهیلات جوانی جمعیت ناشی از تناسب نداشتن درخواستها با تعداد کد رهگیری از سوی بانک مرکزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جنتی مقدم در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از ابتدای سال تا پایان مردادماه، ۱۸۲۱ فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ ۶۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار آن هم چهار هزار و ۲۹۶ نفر است.
وی افزود: تسهیلات فرزندآوری هم ۲ هزار و ۸۳۹ به مبلغ ۲۷۳ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار آن پنج هزار و ۸۰۰ است.
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار داشت: در این مدت همچنین سه هزار و ۱۶ فقره تسهیلات ودیعه مسکن به مبلغ ۵۸۱ میلیارد تومان پرداخت شده و صف انتظار این تسهیلات هم سه هزار و ۱۶۱ نفر میباشد.
جنتی مقدم درباره وضعیت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۳۰ هزار و ۸۷۹ فقره به بانکها معرفی شده که ۶ هزار و ۸۴۵ قرارداد منعقد شده و به صورت فازبندی شده به آنان پرداخت میشود.
وی جایگاه کنونی استان در زمینه پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت را چهارم کشور عنوان کرد و ادامه داد: بالا بودن صف انتظار به دلیل عدم تناسب تعداد درخواستها با تعداد کد رهگیری اختصاصی از سوی بانک مرکزی است و گرنه بانکهای استان ظرفیت پرداخت را دارند.