مدیر کل انتقال خون استان قزوین با اشاره به کاهش ذخایر خونی، از تمام گروه‌های خونی درخواست کرد با مراجعه به مراکز خونگیری، در نجات جان هموطنان خود سهیم باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کلهر، مدیرکل انتقال خون استان قزوین، در گفت‌وگو با خبر 20 شبکه قزوین گفت: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در تکنولوژی، بشر هنوز نتوانسته جایگزینی برای خون پیدا کند. خون به عنوان یک داروی مستقیم در موارد اورژانسی مانند تصادفات و جراحی‌ها و همچنین در تهیه فرآورده‌های خونی برای بیماران خاص چون هموفیلی و تالاسمی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه نیاز به خون دائمی و همیشگی است و هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد، افزود: هر فردی ممکن است در معرض نیاز به خون و فرآورده‌های خونی قرار گیرد. لذا، بهترین زمان برای اهدای خون، زمانی است که از سلامت برخورداریم تا در صورت نیاز، بتوانیم جان یک تا سه نفر را نجات دهیم.

مدیرکل انتقال خون استان قزوین همچنین به محدودیت زمان نگهداری خون اشاره کرد و توضیح داد: پلاکت خون تنها سه روز و خود خون حدود ۳۵ روز قابل نگهداری است. این موضوع، نیاز به مشارکت مستمر شهروندان برای اهدای خون را ضروری می‌سازد.

کلهر با ابراز تأسف از مشارکت پایین بانوان در امر اهدای خون، که تنها حدود ۷.۹۳ درصد از اهداکنندگان را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: با توجه به اینکه بانوان نیمی از جمعیت استان و کشور را تشکیل می‌دهند، مشارکت بیشتر آنان در اهدای خون، گامی بسیار مؤثر در جبران کمبود ذخایر خواهد بود.

وی در پایان، با اعلام اینکه ذخایر خونی استان در حال حاضر در "وضعیت نارنجی" و "وضعیت خطر" قرار دارد، از عموم شهروندان استان، به‌ویژه اهداکنندگان گرامی، درخواست کرد با مراجعه به پایگاه انتقال خون قزوین (فعال از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب) و پایگاه تاکستان (فعال از ساعت ۸ صبح تا ۱ بعد از ظهر)، به یاری بیماران نیازمند بشتابند.