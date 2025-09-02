به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: هدف این طرح گره‌گشایی از زندگی افراد گرفتار، نهادینه‌سازی فرهنگ اسلامی احسان و مواسات، پاس‌داشتن کرامت انسانی، تقویت انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی نظام از طریق مشارکت مومنانه مردم نوع دوست و خیرین نیک‌اندیش است.

وی با اشاره به کمیته‌های تشکیل شده در سراسر کشور، گفت: رئیس این ستاد در استان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان، مدیر ستاد مردمی و دیه استان به نمایندگی از اعضای هیئت امنای ستاد دیه استان شامل (رئیس کل دادگستری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیرکل زندان‌ها، مدیرکل صدا و سیما و چهار نفر عضو معتمد استان در نمایندگی) و دبیر این ستاد نماینده تام الاختیار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان است.

حجت‌الاسلام خاضع ادامه داد: باید تلاش شود با هم‌افزایی ائمه جمعه و جماعت، شوراها، دهیاری‌ها، نهاد‌های انقلابی و فعالان فرهنگی، کمک‌های مردمی را از طریق ظرفیت مساجد، هیئات مذهبی، خیران و سازمان‌های مردم نهاد جذب و به سمت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد ببریم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: در همین راستا پویش ملی تحت عنوان «به عشق پیامبر می‌بخشم»، طراحی شده که این پویش نمادی از عشق و علاقه امت به پیامبر رحمت و مهربانی و فرصتی برای مردم نوع دوست ما که در سالروز ولادت پیامبر (ص) به صورت عملی با کمک‌های مالی برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، با گذشت از حق مالی خود و یا با ترویج این فرهنگ در فضای خانواده، محله، محیط کار و فضای مجازی با سنت بخشندگی پیامبر تجدید عهد نمایند.