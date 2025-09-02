سخنگوی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اقدام سه کشور اروپایی عضو برجام درباره فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک (پس‌گشت) به معنای پایان نقش بروکسل در هماهنگی برجام نیست و هنوز فرصت برای یافتن راه‌حل سیاسی وجود دارد، تأکید کرد: تنها راه رسیدن به توافق در پرونده هسته‌ای ایران مذاکره و دیپلماسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انور العونی روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت: با وجود اینکه مهلت ۳۰ روزه (اسنپ‌بک) آغاز شده، این به معنای پایان دیپلماسی نیست. برعکس، اکنون یک فرصت پیش روی ماست.

وی با بیان این ادعا که توپ در زمین ایران است افزود: مسئول سیاست خارجی همه تلاش خود را خواهد کرد تا راه‌حلی مبتنی بر مذاکره پیدا شود، چراکه تنها یک راه‌حل دیپلماتیک می‌تواند به موضوع هسته‌ای ایران پاسخ دهد.

او بدون اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام در تیر ۱۳۹۷ و وعده‌هایی که اروپا برای حفظ توافق مطرح کرد و در انجام آن ناتوان ماند، مدعی شد: سازوکار حل‌وفصل اختلاف برجام در سال ۲۰۲۰ توسط سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) فعال شد.

این مکانیسم به ادعای او به علت کاهش اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران به کار افتاد و مراحل مختلفی را طی کرد.

مقام اروپایی با تکرار ادعا‌های سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران گفت: امروز مسئله همچنان حل‌نشده باقی مانده و سه کشور اروپایی تصمیم گرفته‌اند آن را به شورای امنیت و از طریق مکانیسم اسنپ‌بک منتقل کنند.

وی افزود: ما اکنون یک بازه ۳۰ روزه پیش رو داریم تا راه‌حلی پیدا شود. مسئول سیاست خارجی همچنان مصمم است نقش خود را ایفا کند و همه طرف‌ها را برای تلاش فوری در این مسیر فراخوانده است.