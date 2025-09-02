مجمع عمومی فوق العاده فدراسیون سوارکاری امروز (سه‌شنبه) به ریاست معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز (سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴) مجمع عمومی فوق‌العاده فدراسیون سوارکاری با حضور اعضا در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد. نمایندگان هیات‌های استانی نیز از طریق ویدئوکنفرانس در این جلسه شرکت کردند.

در این نشست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، حسین مطیعی سرپرست فدراسیون، شهرزاد خرمنژادیان سرپرست نایب‌رئیسی، شریسا غفاری سرپرست دبیرکلی و دیگر اعضا حضور داشتند.

در ابتدای جلسه شریسا غفاری سرپرست دبیری فدراسیون با خیرمقدم به اعضای مجمع، مسئولان هیات‌های استانی و نمایندگان ارگان‌ها و ضمن عرض تبریک برای درخشش سوارکاران المپیک ویژه ایران با کسب ۹ نشان رنگارنگ رقابت‌های منطقه‌ای منا العین امارات توضیحاتی درباره روند برگزاری مجمع ارائه کرد.

در ادامه ضمن بررسی دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مطرح‌شده، طرح‌ها و آیین‌نامه‌های پیشنهادی با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. همچنین تعدادی از رؤسای هیات‌های استانی به‌صورت آنلاین دیدگاه‌های خود را درباره دستورالعمل‌های ارائه‌شده بیان کردند که در پاسخ، حسین مطیعی سرپرست فدراسیون توضیحاتی در خصوص پرسش‌های مطرح‌شده ارائه داد.

در پایان فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با قدردانی از مشارکت اعضای مجمع، برای توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی آرزوی موفقیت کرد.