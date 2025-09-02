پخش زنده
جمعیت هلال احمر استان اصفهان میزبان برگزاری دوره آموزشی پاسخ پزشکی به فوریتهای پرتوی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استانداری اصفهان گفت: دوره آموزشی تربیت مربی پاسخ پزشکی به فوریتهای پرتوی با حضور ۱۰۰ نفر از مربیان جمعیت هلال احمر کشور به میزبانی جمعیت هلال احمر استان، در مرکز بین المللی آموزشهای تخصصی امداد و نجات اصفهان برگزار شد.
دکتر مومنی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه مراکز هستهای استان در نطنز و اصفهان مورد هدف نظامی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند، افزود: باتوجه به جایگاه نظامی و صنعتی استان، آمادگی و پاسخگویی گروههای امدادی به حوادث و سوانح از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی همچنین بر تداوم و استمرار دورههای تربیت مربی برای استانها تاکید کرد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز به اهمیت نقش آموزشهای تخصصی و همگانی، تاثیر جمعیت هلال احمر در ارتقاء آمادگی و افزایش پاسخگویی به حوادث و سوانح و رسالت مربیان آموزشی در این خصوص تاکید کرد.
منصور شیشه فروش همچنین بر توجه و اجرای سیاستهای کلی نظام در موضوع پدافند غیرعامل و رعایت قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام در این خصوص تاکید کرد.
مدیر کل آموزش تخصصی، توانمندسازی و مهارت افزایی معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال احمر کشور نیز گفت: درس آموختههای جنگ ۱۲ روزه تدوین شده و بر این اساس دوره حاضر برای تمامی مربیان استانها برگزار میشود.
دکتر عبداله زاده ابراز امیدواری کرد: برگزاری این دورههای آموزشی نقش بسزایی در توسعه آموزشهای تخصصی در حوزه حوادث و سوانح پرتوی در کشور ایفا کند.