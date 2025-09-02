\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0645\u062f\u06cc\u0631 \u06a9\u0644 \u067e\u0633\u062a \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u06f2\u06f0\u06f8 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u06cc \u067e\u0633\u062a \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u06f6\u06f5 \u067e\u0633\u062a \u0686\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0631\u0648\u0632\u0627\u0646\u0647 \u06f8 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0645\u0631\u0633\u0648\u0644\u0647 \u067e\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0628\u062c\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645 \u0639\u0644\u06cc \u067e\u0646\u0627\u0647\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u062f\u0631 \u067e\u0646\u062c \u0645\u0627\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u06cc\u06a9 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0631\u0633\u0648\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0627\u0628\u062c\u0627 \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0646\u0642\u0634 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u0633\u0641\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0648 \u0628\u0631\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n