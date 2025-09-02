به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرماندار گناباد گفت: شهرستان گناباد در مجموع ۹۳۰ کیلومتر جاده دارد که ۴۰۹ کیلومتر شهری و بین شهری و ۵۳۰ کیلومتر روستایی است و ۱۰ درصد از جاده‌ های روستایی نیاز به آسفالت دارد.

محمد زارعی هدک در جریان بازدید و بررسی مسائل و مشکلات جاده های روستایی گناباد افزود: با تخصیص اعتبارات فوق آسفالت ۲۰ کیلومتر راههای روستایی این شهرستان به زودی آغاز شود.

وی با اشاره به انجام افزون بر ۶ کیلومتر آسفالت راه روستایی این شهرستان در مسیرهای «هراونج، آنتنی کلاته سیدعلی، چاه نمک و کلاته کلوخ» تاکید کرد: این اقدامات دسترسی آسفالته را برای ساکنان مناطق محروم فراهم کرده است و نقش مؤثری در رونق اقتصادی روستاها و رفع مشکلات تردد مردم خواهد داشت.

زارعی هدک گفت: بیش از ۱۴.۵ کیلومتر از راه‌ های حوزه استحفاظی شهرستان گناباد از ابتدای سال جاری تاکنون آسفالت شده است.

وی همچنین روکش آسفالت بیش از ۸.۷ کیلومتر از محورهای اصلی شامل تقاطع «زیرجان-زیبد، زیبد-رضویه، محور روستایی استاد، گناباد-فردوس و گناباد-تربت حیدریه» از ابتدای امسال را گامی مهم در بهبود ایمنی و روان‌ سازی تردد دانست.

مرکز شهرستان گناباد در فاصله ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.